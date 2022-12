Borgmester til skrothandler: Fjern dine biler - eller vi gør det

FREDERIKSHAVN:- Han har tilladelse til 500 biler, og er der flere om en måned, så kommer vi og henter dem.

Sådan lyder udmeldingen fra borgmester Birgit S. Hansen fra Frederikshavn Kommune (S), efter det er kommet frem, at en skrothandler på Mariendalsvej i flere år har haft langt flere biler stående på grunden, end han har miljøgodkendelse til.

- Jeg har som borgmester det øverste ansvar for kommunen som myndighed. Vi lægger os ned og erkender, at vi ikke har prioriteret myndighedsrollen højt nok. Det gør vi nu.

Borgmester Birgit S. Hansen reagerer på baggrund af den redegørelse, hun har fået fra forvaltningen.

I redegørelsen står der blandt andet, at Knivholt Autoophug helt tilbage i 1994 meddeles miljøgodkendelse til et autoophug med oplag på 500 biler. Herefter forsøger man at få godkendelse til 600 biler, men får afslag i 2014.

- Afslaget begrundes i planmæssige forhold, da området er udlagt som fremtidig boligområde i Kommuneplan 2009-2020. Virksomheden må således alene have biler og karosserier indendørs i en hal. Afgørelsen kan ikke påklages, står der i redegørelsen.

Derefter udvikler sagen sig til en politianmeldelse, hvor Knivholt Autoophug 15. februar 2021 bliver meldt til politiet af Frederikshavn Kommune og 19. september i år ender politisagen med, at Knivholt Autoophug kendes skyldig for manglende overholdelse af vejmyndigheds påbud.

Siden er der ikke sket mere fra myndighedernes side og sagen skulle behandles i fagudvalget Plan og Miljø i januar.

- Men nu har jeg valgt at intervenere og få oplyst hvilke handlemuligheder, vi har. Derfor meddeler vi ham, at han har en måned til at sørge for at leve op til miljøgodkendelsen, siger Birgit S. Hansen.