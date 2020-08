Borgmester efter kup på rådhus: Kom tilbage med borgmesterkæden

SÆBY:Nordjyllands Politi har stadig ikke fundet den kostbare borgmesterkæde i guld, som blev stjålet fra det gamle rådhus i Sæby i weekenden.

- Den er uerstattelig, siger Frederikshavn-borgmester Birgit S. Hansen til Radio 4 Morgen og understreger guldkædens historiske betydning.

- Den symboliserer, hvad Sæby var og er.

Borgmesterkæden er af 18 karat guld og fra dengang Sæby var en selvstændig kommune - inden sammenlægningen med Frederikshavn Kommune.

- Vi skal passe på ikke at slette historien uanset kommunesammenlægningen, siger Frederikshavns-borgmesteren, der lige som byens borgere er trist over tabet af det værdifulde klenodie.

- Vi har lov til at sørge over det i nogle dage. Jeg håber inderligt at tyvene fortryder og returnerer kæden, siger Birgit S. Hansen.

