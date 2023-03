Borgmesteren modtog et opkald - og så blev hun vred!

FREDERIKSHAVN:For Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn, tog fredag morgen en rigtig træls drejning. Det skete klokken 7.30, hvor en mand ringede op til hende fra skjult nummer og sagde:

- Du har jord i hovedet, din snotluder.

Og så lagde han på.

- Uden at det skal lyde sølle, så fik jeg hjertebanken og blev faktisk ked af det. Der er nogle faser. Bagefter blev jeg vred, fortæller Birgit S. Hansen.

Hun valgte efterfølgende at melde det til politiet.

- Det gør jeg, fordi jeg synes, det ikke er i orden, siger Birgit S. Hansen, der godt nok mener, at man skal kunne tåle meget som politiker.

- Når man stikker næsen frem, får man nogle over den. Men jeg er nødt til at sige fra, når der sker den slags. Jeg har ikke andre muligheder for at få det ud og få debatten. Vi er nødt til at rydde op i den slags, mener hun.

Vil ikke dukke nakken

Birgit S. Hansen har også tidligere skullet stå model til at blive kaldt røde luder og feltmadras, og hun føler, at det er det rigtige at reagere.

- Ellers brænder jeg op indeni.

Fredag morgen skrev hun også ud på Facebook om oplevelsen, og det hjælper på en måde.

- Ti minutter over otte ringede en dame, jeg ikke aner, hvem er, til mig og og sagde: "Du skal vide, at der også er rigtigt mange, der synes, du er god", fortæller Birgit S. Hansen.

Birgit S. Hansen blev glad for at modtage opbakning fra en borger, hun slet ikke kender. Arkivfoto: Bente Poder

- Jeg blev glad. Jeg er også kun et almindeligt menneske, der bliver glad over, at en dame ringer og trøster mig, fortæller borgmesteren, der oplever, at det er den rigtige måde at være åben og tage debatten.

Hun er af den holdning, at det er vigtigt at reagere og ikke skjule det skete.

- Jeg nægter at tage det på mig. Det er ham, der ringer og kalder mig luder, som pilen alene peger på. Jeg synes, vi skal have debatten. Og jeg har mulighed og pligt til at tage debatten. Jeg kunne ligeså godt have gået ud og råbt ud over havet og ikke sige noget, men jeg vil ikke dukke nakken, siger Birgit S. Hansen.

Vil gerne dialogen

Nu kunne hun ikke ringe denne mand op, fordi han ringede fra skjult nummer - men det er hun ellers ikke bleg for at gøre, når hun får kritik.

- Absolut. Det virker godt. Jeg ringer eller skriver tilbage, om de vil komme til en kop kaffe og mødes og sidde overfor hinanden eller ringe sammen. Det gør jeg nogle gange. Hvis hans nummer var gået igennem, ville jeg have ringet op og sagt, at han ikke skulle lægge på, og så stille virkeligt åbne spørgsmål. Har vi en sag sammen, er det mig du er gal på eller kommunen?

Birgit S. Hansen tager gerne dialogen og forstår godt, at nogen kan være vrede, hvis de har en personsag. Og hun stiller sig gerne til rådighed og har sit telefonnummer åbent.

Men der er en grænse.

- Jeg stiller mig ikke til rådighed for med skjult nummer at blive kaldt luder, understreger hun.

Der ligger også det lag i det, at det kunne være starten på noget værre med sådan et anonymt opkald.

- Jeg tænker, uden at se for mange krimier, om det er starten på en, der er efter mig. Det kan jeg ikke lade være med at tænke, om der er, siger Birgit Hansen, der peger på, at det er sket for andre borgmestre, at de har haft ubehagelige oplevelser i den retning.

Hun har også selv modtaget en dødstrussel engang. Det var i 2014.

- Jeg melder det også for at være forberedt, hvis det er starten på noget, hvad jeg selvfølgelig ikke håber, det er.

Birgit S. Hansens Facebook-opslag fra fredag morgen har pt fået 175 kommentarer, næsten alle er med opbakning og trøstende ord.

"Glem ham. Det hører ingen steder hjemme", skriver en, mens en anden skriver "Man kan være uenig - men derfor kan man godt opføre dig ordentligt. Det er pågældende, som har et kæmpe problem", og en tredje bemærker: "Trist at nogens mindreværdskomplekser og ufuldkommenhed kommer til udtryk i anonyme opkald/skriverier og med et sprogbrug fra kloakken".