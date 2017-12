Borgmesterens afløser er fundet

LÆSØ: Souschef Jesper Jensen, 47 år, er pr. 1. januar udnævnt til ny afdelingsdirektør i Nordjyske Bank på Læsø. Han har været ansat i Nordjyske Bank i 29 år og har været souschef i afdelingen på Læsø de seneste 23 år.

- Som indfødt Læsøbo er Jesper et kendt ansigt på øen. Det betyder også, at Jesper dermed har en stor indsigt i de lokale forhold og ved hvilke vilkår, der påvirker vores kunders hverdag. Det er helt naturligt med en hurtig udnævnelse af Jesper Jensen. Og Jesper er allerede i fuld gang med at overtage opgaverne fra vores nuværende afdelingsdirektør, Karsten Nielsen, der til nytår bliver ny borgmester på Læsø, siger Torben Schioldan, der er områdedirektør i Nordjyske Bank.

- Karsten Nielsen har de seneste 25 år været afdelingsdirektør på Læsø og har ydet en kæmpe indsats for banken og Læsø, og vi kan kun ønske Karsten al mulig held og lykke fremover med det nye hverv som borgmester, slutter områdedirektør Torben Schioldan fra Nordjyske Bank.

I samme forbindelse bliver kunderådgiver Sandra Vinther Olsen, 33 år, pr. 1. januar udnævnt til ny souschef i banken. Hun er også indfødt Læsøbo og har arbejdet i bankens afdeling de seneste 11 år.