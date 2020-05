Brændende dyne var svær at slukke: Brandvæsen måtte tilkaldes

FREDERIKSHAVN:Beboeren i en lejlighed på Koktvedvej i Frederikshavn må flytte ud et par dage, mens lejligheden bliver luftet ud for røg efter en mindre brand fredag ved 9-tiden.

Der var gået ild i en dyne, som beboeren i første omgang selv forsøgte at slukke ved at slæbe dynen ud på badeværelset og hælde vand over den, fortæller indsatslederen ved Nordjyllands Beredskab.

Det lykkedes dog ikke få slukket den brændende dyne helt, og den lå derfor og ulmede, hvilket sendte røg ud i lejligheden.

Beredskabet blev tilkaldt kort efter klokken 09, og de fik hurtigt hældt en smule vand på dynen og endelig slukket den.

Ingen personer kom til skade ved branden.