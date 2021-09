Brændende vandkøler skal begraves

FREDERIKSHAVN:En vandkøler på ophugningsværftet M.A.R.S. i Frederikshavn brød onsdag formiddag i brand. Køleren står i det fri, og vindretningen er vest, hvorfor røgen fra branden trækker ud over vandet, så der er ingen fare for yderligere skade i forbindelse med branden.

Det fortæller indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn.

Til gengæld har den brændende køler givet brandfolkene den udfordring, at den er indkapslet i titanium - et meget let og stærkt metal, der har den for metaller lidt spøjse egenskab, at det kan brænde; og hvis der først går ild i det, så er det nærmest umuligt at slukke med traditionelle midler.

Løsningen i Frederikshavn er slet og ret at begrave køleren i sand og lade den ligge der, indtil ilden er blevet kvalt, har raset af og resterne er kølet ned.