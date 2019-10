Brand i eltavle slukkede lyset i Arena Nord

FREDERIKSHAVN:Tirsdag aften udbrød der brand i et elskab i Arena Nord - hvilket betød, at alle i bygningen måtte evakueres ud af bygningen. I Arenaen opholdt FG 90 sig, mens der i SparNord Lounge var foredrag af Svømmerne Per og Anders, til fordel for Anja Lovens heksebørn.

Der udvikledes sig en del røg i selve Arenaen, men brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab fik hurtigt branden under kontrol.

Branden tog strømmen i Arena Nord med sig, idet det ramte elskab er det, der styrer lyset i arenaen. Den kommende weekendes store arrangement er dog ikke i fare, forsikrer direktør Per Malmberg:

- Der forestår nu et arbejde i at få fjernet røg og lugtgener, samt at få etableret en midlertidig løsning omkring lyset. Der er allerede folk i gang med arbejdet, så vi kan være klar til Blues Heaven festival på fredag, siger han.