Brand på værested: Beboere fra nærliggende bygning måtte evakueres

FREDERIKSHAVN:Tidligt mandag morgen udbrød der brand på værestedet "Skrubben" på Læsøgade i Frederikshavn.

Alarmen om branden indløb klokken 04.51.

Ifølge vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi, har der været åben ild og kraftig røgudvikling i ejendommen, som til daglig er samlingssted for hjemløse i kommunen.

Da branden brød ud, var det kortvarigt nødvendigt at evakuere beboere i den bygning, der ligger overfor, siger vagtchefen.

Det bekræfter indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab, som supplerer, at bygningen overfor kun ligger fem meter fra værestedet.

Da Nordjyllands Beredskab nåede frem, blev der sendt røgdykkere ind i ejendommen for at se, om der skulle være personer til stede på værestedet, men det var heldigvis ikke tilfældet.

- Der har været ild og en del røgudvikling i stueetagen, som er brandskadet. Det samme er en lille del af første sal. siger indsatsleder Bo Isaksen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan branden er opstået. Politiet skal mandag i gang med at foretage teknikse undersøgelser på stedet.