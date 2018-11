Brand i garage bredte sig - katte reddet

NIELSTRUP: En mand måtte til skadestuen på sygehuset i Hjørring efter en brand ved Nielstrup nord for Frederikshavn lørdag eftermiddag.

Manden havde arbejdet i en garage på en ejendom på Skagensvej, angiveligt med en bådmotor, ifølge Nordjyllands Politi.

Pludselig opstod der brand, og ilden bredte sig til selve huset, hvor flammerne brød gennem taget.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kort før kl. 14 og fik hurtigt kontrol over ilden, men garagen og loftsetagen på huset blev ødelagt ved branden.

Brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab hjalp med at bære indbo ud i sikkerhed. og det lykkedes dem også at finde to katte inde i huse, som blev bragt ud i god behold.

– Til husejerens store lettelse, fortæller indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden var slukket efter et par timer.

Branden opstod i huset på Skagensvej ved Nielstrup. Foto: Ole Sanvig Knudsen