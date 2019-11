Brand i kælderlejlighed: Beboer til observation for røgforgiftning

FREDERIKSHAVN:Lørdag eftermiddag hastede brandfolkene i Frederikshavn til Skippergade, hvor der var melding om ild i en etageejendom.

Indsatsleder Jørn Pedersen fortæller, at ilden opstod i en kælderlejlighed i en tre etagers ejendom. Det lykkedes dog at få slukket ilden så hurtigt, at de øvre etager fortsat er beboelige, omend de fik en del røg.

En mandlig beboer i kælderlejligheden måtte køres til observation for røgforgiftning. Hans lejlighed blev skadet af røg og sod, og så blev køkkenet brandskadet. Her menes ildebranden at være opstået, selvom brandårsagen endnu er ukendt.