Hus brændt ned i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Et parcelhus på Buhlsvej i Frederikshavn har givet Nordjyllands Beredskab noget at se til tirsdag formiddag.

Huset stod i flammer og var overtændt, da beredskabet nåede frem.

- Ruderne var smadret og flammerne stod ud af vinduet, siger Ib Nielsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, til NORDJYSKE.

Huset har ståltag, og det var stort set det eneste, der stod, da brandfolkene ankom.

- Det er et fint tag, men brandmæssigt er det noget ski'eværk, siger Ib Nielsen.

- Normalt kan man slå et hul i de øverste tagplader, som kommer til at fungere som en skorsten, men det kan man ikke i et ståltag.

Derfor stod det hurtigt klart, at huset ikke stod til at redde, og brandfolkene fokuserede udelukkende på at slukke flammerne.

- Murværket vælter omkring os. Der bliver ikke noget tilbage overhovedet, siger Ib Nielsen.

Ifølge indsatslederen kom alle beboere ud i god behold.