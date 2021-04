Politiet anholder to personer - mistænkes for at påsætte brand

STRANDBY:En brand i et baghus på Strandvej i Strandby nord for Frederikshavn mandag aften var muligvis påsat.

Nordjyllands Politi har anholdt to personer, som mistænkes for at stå bag branden. Det fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi tirsdag morgen.

- Vi efterforsker branden som værende påsat, og vi har anholdt to personer i sagen, siger vagtchefen, som ikke vil komme nærmere ind på de anholdtes køn og alder af hensyn til efterforskningen.

Branden blev anmeldt klokken 19.28, og de to personer blev anholdt ikke så lang tid derefter. Tirsdag morgen eller formiddag skal politiets jurister vurdere, om der er grundlag for at fremstille de to mistænkte i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

- Der er nogle omstændigheder derude, som gør, at vi mistænker branden for at være påsat. Både med hensyn til gerningsstedet og med hensyn til forklaringer på stedet, siger vagtchefen.

Ifølge Nordjyllands Beredskab, som var tilkaldt for at slukke branden på Strandvej, var der ild i en knallert i baghuset til bygningen, som rummer både erhvervslokaler i stueplan og lejligheder på første sal.

Der var ild i knallerten samt i baghusets væg og tag, da brandvæsnet nåede frem.

- Ilden var rimelig hurtigt slukket, selvom ilden havde fat i cirka ni kvadratmeter af taget, sagde indsatsleder Thomas Dybro mandag aften.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med hændelsen.