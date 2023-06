Brand i svinestald: Søer og smågrise måtte aflives

SÆBY: To grisesøer og 25 smågrise måtte aflives efter en brand i en svinestald på Badskærvej nær Dybvad sent fredag aften. Det oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Branden i sig selv var ikke så voldsom - dog omkom der også en griseso under selve branden - men Nordjyllands Beredskab kunne forholdsvis hurtigt slukke flammerne i strøelsen i svinestalden.

- Det var røgskader, der førte til, at en tilkaldt dyrlæge på stedet vurderede, at de to søer og smågrisene måtte aflives, forklarer Mads Hessellund.

Det var gårdejeren selv, der opdagede branden, som tilsyneladende er opstået i noget strøelse ved en varmelampe til de smågrise, som stalden husede.

Alarmen gik til Nordjyllands Beredskab klokken 22.47, og der blev rykket med mandskab og udstyr fra stationerne i Sæby og Østervrå.

Beredskabet var færdig med sin indsats ved 01-tiden lørdag.