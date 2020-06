Brand i ubeboet stuehus mellem Sæby og Østervrå

HØJSTRUP:Tagetagen på en i øjeblikket ubeboet landejendom ved Højstrup mellem Sæby og Østervrå står ikke til at redde, men det lykkes formentlig for de 10 brandfolk fra Nordjyllands Beredskab at redde stueetagen fra brandskader, fortæller indsatsleder Jørgen W. Pedersen, men stueetagen er til gengæld ramt af vandskader.

Det er endnu for tidligt at konstatere noget om, hvordan branden er opstået. En forbipasserende alarmerede 112 kort før klokken 17 om røg bag vinduerne "og vistnok også flammer", fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen.

Da brandfolkene kort efter nåede frem var der til gengæld tydelig brand. Faktisk så voldsomt at det ikke var muligt at komme ind i huset i forbindelse med slukningen, fortæller indsatsleder Jørgen W. Pedersen.

Ved 18-tiden var branden så nogenlunde under kontrol, fortæller indsatslederen, der dog regner med, der vil gå 3-4 timer, inden Nordjyllands Bredskab kan forlade stedet.