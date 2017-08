Brand på genbrugsplads: Slukning kan vare hele dagen

RAVNSHØJ: - Jeg kan godt frygte, at det kommer til at vare hele dagen.

Sådan lød det lørdag ved 11-tiden fra indsatsleder Jesper Ludvigsen, Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn, efter at der tidligt lørdag opstod ildebrand på genbrugspladsen i Ravnshøj vest for Frederikshavn.

- Det er en kæmpe bunke med affald, der brænder, fortæller indsatslederen.

Hele formiddagen er der blevet arbejdet på at fjerne affald fra den cirka 12 meter høje bunke. Der er brugt gravemaskiner, mens beredskabet så har knoklet med at dæmpe ilden. Der er tale om en bunke med brændbart affald såsom træ og plastik, så ilden har virkelig noget at arbejde med. Branden har også udviklet en del røg:

- Vi har været ude hos folk, der har dyr i nærheden. De er dog ikke generet af røgen, og vi gør, hvad vi kan, for at dæmpe den, siger Jesper Ludvigsen.

Det lokale beredskab får hjælp fra kollegerne i Sindal, og så har Beredskabsstyrelsen sendt otte mand, autosprøjte og en vandtankvogn til Ravnshøj. Personale på genbrugspladsen hjælper med at grave affald væk, så beredskabet kan komme ind til ild og gløder.

Brandårsagen er endnu ukendt. Dog oplyser indsatslederen, at der også var brand på stedet torsdag. Det kan være gløder herfra, som har ligget og ulmet siden da.

- Det er umuligt at se gløder i sådan en stak. Hvis der så kommer luft til, opstår der ild og røg, fastslår Jesper Ludvigsen.

Foto: Henrik Louis