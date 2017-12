Brand på slagteri hurtigt slukket

ole.knudsen@nordjyske.dk

SÆBY: Klokken 17.21 udbrød der brand i et kompressorrum på Danish Crowns slagteri i Sæby, men det lykkedes for Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn at få slukket ilden, inden den for alvor fik fat.

Skaderne blev begrænset til en suger, der dybest set er en slags overdimensioneret støvsuger, der brændte af samt nogle mindre skader i tagkonstruktionen. Derudover blev rummet også røgskadet.

- Vi er ikke helt sikre på, om der er opstået en kortslutning i sugeren, men den er i hvert fald brændt ud. Derfra har ilden så bredt sig til taget gennem noget ventilation fra sugeren, der munder ud oppe på taget. Men heldigvis er det en betonkonstruktion, hvis tagkonstruktionen havde været af træ, så kunne det være gået meget værre, fortæller indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn.

Onsdag aften klokken 20 var Danish Crown i gang med at gøre skaderne op for at afgøre, om det er muligt at slagte på slagteriet torsdag - det er et arbejde, der endnu ikke er færdigt, oplyser pressechef Jens Hansen fra Danish Crown.