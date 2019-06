Adskillige brandfolk kæmper med større naturbrand ved Råbjerg Mile

RÅBJERG MILE: Flere brandfolk fra Nordjyllands Beredskab kæmper søndag eftermiddag med en større naturbrand. Det er ved Råbjerg Mile, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Politiet har en indsatsleder på stedet.

- En del af Råbjergvej er spærret af på grund af røg fra branden, oplyser vagtchefen. Vejen ligger mellem Råbjerg Mile og Ålbæk.

Ritzau fortæller, at der er tale om et skovområde på mindst en gange en kilometer.

Ved 17-tiden var branden ikke under kontrol, da der er tale om svært fremkommeligt terræn. Og brandfolkene står også over for en anden udfordring:

- Det blæser kraftigt, og ilden breder sig hurtigt, siger beredskabsinspektør Diana Sørensen til Ritzau.

Til gengæld er der standsningsbælter rundt om området. Her pløjes jorden op, så ilden forhåbentlig ikke kan brede sig.

Der er ingen personer i fare, og der er ikke udsigt til, at nogen skal evakueres som følge af branden, oplyser Diana Sørensen. Hun kan ikke give et bud på, hvornår branden er under kontrol.

- Lige nu forsøger vi bare at komme ind til området og få nok vand ind i området, så der går nogle timer endnu i hvert fald. Jeg gætter allerede nu på, at vi kommer til at være der i løbet af natten med nogle brandvagter til at holde øje med udviklingen, siger Diana Sørensen til Ritzau.

Fire stationer har allerede sendt brandfolk afsted, og der kommer assistance fra yderligere to. Desuden er Beredskabsstyrelsen Nordjylland på vej med 14 brandfolk.