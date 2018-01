Brandmænd i blæsevejr i 2017

FREDERIKSHAVN: Forandringens vinde blæser stadig med fuld styrke to år efter at de 11 kommuners beredskaber blev samlet i det fælles Nordjyllands Beredskab.

Beredskabschef Tommy Rise stoppede ved nytår, og direktør Bjarne Grøn har sagt op for at tiltræde et job som kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune.

På brandstationen i Frederikshavn er René Bech konstitueret teamleder, mens Per Højris Vedsted er konstitueret direktør for det fælles beredskab, der dækker alle 11 kommuner i Nordjylland.

Bo Isaksen fik overrakt 20-års nålen og fik roser med på vejen af borgmester Birgit Hansen. Bo Isaksen er i dag indsatsleder og stadig aktiv brandmand, og han er - som de øvrige brandmænd - spændt på, hvordan den nye struktur i Nordjyllands Beredskab lander. Foto: Bente Poder

- Få det bedste ud af det

En af traditionerne, der dog stadig eksisterer, er nytårsparolen, hvor borgmesteren taler, og Birgit Hansen lagde ikke skjul på, at det har været og stadig er en turbulent tid, hvor mange ting er vendt på hovedet.

- Jeg kan sige helt ærligt. Førhen havde vi her i Frederikshavn verdens bedste beredskab. Men vi er blevet pålagt omstruktureringer, og det er ikke nemt, sagde borgmesteren. Der opfordrede til at gøre som i Søværnet, der har et begreb, de kalder en "vilkårsstreg".

- Der er nogle ting, som vi kan ændre på, og der er andre ting, som er, som de nu engang er. Og dem skal vi ikke spilde god energi på, sagde borgmesteren, der roste brandmændene:

- Er der noget, der varmer mit hjerte i en kold tid, er det denne viden om, at der er nogen, der er parate til at risikere liv og lemmer for at holde os trygge. Nogen, som hopper i uniformen og kører ud om natten for at redde de uheldige, der har brug for hjælp.

Brandstationen i Frederikshavn havde 181 alarmer i 2017. I hele kommunen var der 384 alarmer, og beredskabet kæmper hårdt for at rekruttere det tilstrækkelige antal frivillige deltidsbrandmænd. Til venstre konstitueret teamleder René Bech.

20 år i uniformen

En af disse hverdagens helte er Bo Isaksen (53), der blev hædret for 20 års tjeneste som brandmand, først i Sæby og siden kommunesammenlægningen i Frederikshavn.

- Dødsbrande er selvsagt altid noget, der gør ondt. Men når vi er derude, er vi professionelle. Og så har jeg en god hustru, Dorte, der er brandmand i Falck, så vi støtter hinanden, ligesom vi altid har en intern briefing på brandstationen og får talt tingene ordentligt igennem, siger Bo Isaksen, der blandt andet var med til branden, der i 1996 lagde Voerså Kro i ruiner.

Mange tidligere brandmænd deltager i nytårsparolen på H. C. Ørsteds Vej og synger med på ”Vær velkommen Herrens år”.

384 alarmer i 2017

I Frederikshavn Kommune var der 384 udrykninger efter alarm, heraf de 181 fra brandstationen på H. C. Ørsteds Vej.

- Vi kæmper hårdt for at få de frivillige brandmænd, der er brug for. Mange arbejdsgivere er ikke meget for at deres medarbejdere er deltidsbrandmænd, lige indtil den dag, det er dem selv det går ud over, siger Marianne Lange, der er formand og tillidsmand for de lokale deltidsbrandmænd i Frederikshavn.

Nytårsparole hos Beredskabet i FrederikshavnFoto: Bente Poder