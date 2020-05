Brandvarmt tip: Husk det, du stiller på komfuret

FREDERIKSHAVN:Det er en god idé at huske det, når man fyrer op under en gryde på et komfur. I værste fald kan indholdet bryde i brand, hvis det får lov at stå for længe, og det var præcis hvad der skete i en bolig på Gl. Skolevej i Frederikshavn lørdag eftermiddag.

Indholdet i gryden antændte, og flammerne slog op i emhætten. Nordjyllands Beredskab blev alarmeret, men ilden var slukket, da de ankom.

- Skaderne er begrænsede, men der er lidt røg og lidt sod i køkkenet. Der skal gøres rent, og der skal luftes ud for røglugten, men huset er beboeligt, fortæller indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.