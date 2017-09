Bredt forlig om budget for fjerde år i træk

FREDERIKSHAVN: - Jeg er taknemlig over at det igen er lykkedes at samle 30 af byrådets 31 medlemmer om et kommunalt budget.

Det sagde Frederikshavns borgmester Birgit Hansen torsdag aften, da partilederne fra Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og SF sammen med Socialdemokraterne havde skrevet under på budgetforliget.

Kun Enhedslisten er, som de foregående tre år, udenfor forligskredsen.

Spidse albuer i valgkampen

Borgmester Birgit Hansen betegner budgettet som "et sundt budget, hvor vi fortsætter den ansvarlige linje".

Der er blevet plads til at prioritere folkeskolen, unge og foreninger, ligesom der er blevet plads til engangsinvesteringer i byggemodning, asfalt, skoleveje og vedligeholdelse af bygninger.

- Det vigtigste for mig som borgmester er, at vi igen har lavet et bredt forlig til glæde for Frederikshavn Kommune. Så ved jeg godt, at der er spidse albuer her i valgkampen, hvor alle har travlt med at fortælle, hvilke fingeraftryk, de har sat, siger Birgit Hansen med slet skjult hentydning til Venstre og Konservative, der begge udsendte pressemeddelelser om deres fingeraftryk, før blækket var tørt på budgetforligsaftalen.

Foto: Henrik Louis

Besparelse står ved magt

Besparelsen på 10 millioner kroner på handicap og psykiatri, der ved det seneste byrådsmøde blev mødt med demonstration på rådhuspladsen fra FOA, SL og 3F, fastholder forligspartierne.

- Vi bruger cirka 80 millioner mere på det område end sammenlignelige kommuner. Når de ansatte siger, at det kan de ikke mærke, ja, så er vi nødt til at se på det. derfor har socialudvalget sat et arbejde i gang for at undersøge arbejdsmiljøet, men vi fastholder besparelsen på de 10 millioner, siger Birgit Hansen.

Ny fremgangsmåde næste år

Til gengæld dropper borgmesteren fremgangsmåden med 1 procents besparelse om året, hvis hun skulle blive genvalgt for en ny fire-årig periode.

- Den model er slidt op. Derfor har jeg bedt direktionen finde forslag til andre modeller og metoder til, hvordan vi kan gøre det fremover, siger Birgit Hansen