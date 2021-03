Brian tæller ikke procenter: Har startet klub for alkoholfrie øl

FREDERIKSHAVN:Det startede med en dårlig Tuborg Super Light.

Det lyder ikke ligefrem som indledningen til en god historie om alkoholfrie øl - men det er sådan, man kan starte fortællingen om Brian Als Olsen fra Frederikshavn og hans nystartede ølklub, Alkoholfrie Ølentusiaster.

- Der tænkte jeg: Fy for satan, det skal jeg ikke have noget af. Hvorfor skal jeg stå og drikke en øl uden alkohol, spurgte Brian Als Olsen dengang sig selv.

Han skulle dog blive klogere.

Brian Als Olsens oplevelser med alkoholfri øl startede med en dårlig Tuborg Super Light. I dag har han en helt anden holdning til de procentfattige drikke. Foto: Bente Poder.

Brian Als Olsen er i dag far til tre piger, og de skulle vise sig at spille en central rolle i, at han i dag også gerne drikker en alkoholfri øl frem for kun at foretrække øl med procenter.

- Jeg synes generelt, at der er mange måder at håndtere, hvordan man er foran sine børn. Her vil jeg gerne være en rollemodel for dem. Man behøver ikke at drikke alkohol foran sine børn for at have det godt, forklarer han.

I starten af februar måned lancerede Brian Als Olsen så en Facebook-gruppe, som han retteligt kalder 'Alkoholfrie Ølentusiaster'. Og han har i den grad fået smag for alkoholfrie øl.

- Det taler til min samvittighed, fortæller Brian Als Olsen.

- Man deler sin entusiasme med de andre i gruppen. Man kan se ude i verden, at alkoholfri øl er på vej frem, så det vil jeg gerne være med til at promovere, uddyber han.

Online ølsmagning

Torsdag aften havde Brian Als Olsen tilmed premiere på en virtuel ølsmagning på sin Facebook-gruppe.

Sammen med sin bedste kammerat, René Schmidt Jørgensen, blev der smagt på ni forskellige alkoholfrie øl.

Disse alkoholfrie øl indgik i ølsmagningen Bavaria Harboe Pilsner Carlsberg Nordic Royal Pilsner Heineken Tuborg Nul Schultenbrãu Clausthalen Perlenbacher VIS MERE

Ølsmagningen forløb ifølge Brian Als Olsen glimrende, og de to venner havde en fornøjelig aften i selskab med både alkoholfrie øl og virtuelt selskab på computeren.

- Jeg har ligesom fået åbnet mine øjne for, at specialøl uden alkohol faktisk smager ganske glimrende, konstaterer Brian Als Olsen.

Han håber, at han kan starte en trend med de alkoholfrie øl.

- Jeg håber, at rygtet kan sprede sig lidt, så det ikke bare er en lille lokal gruppe. Min er den eneste for udelukkende alkoholfrie øl, siger Brian Als Olsen.

Brian Als Olsen og René Schmidt Jørgensen nåede igennem ni alkoholfrie øl til deres ølsmagning torsdag aften. Foto: Bente Poder.

Håber på samarbejde

Brian Als Olsens gruppe 'Alkoholfrie Ølentusiaster' tæller i skrivende stund 115 medlemmer, men tallet er voksende dag for dag.

Ét af medlemmerne i gruppen er Klaus Rehkopff, der er landsformand i Danske Ølentusiaster.

På sigt håber Brian Als Olsen, at de alkoholfrie øl vinder så stort indpas, at hans nystartede fællesskab kan indgå i et samarbejde med netop Danske Ølentusiaster.

- Vi har intet officielt overhovedet, men vi arbejder på at kunne komme ind under vingerne på dem, siger Brian Als Olsen.