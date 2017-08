Brittasius sætter sit præg på Botanisk Have

FREDERIKSHAVN: De kommende uger kan besøgende få en ekstra stor oplevelse ved at besøge Bangsbo Botaniske Have. 114 værker af den frederikshavnske kunstner Agnete Brittasius er stillet op rundt omkring. Lørdag blev udstillingen indviet af borgmester Birgit S. Hansen.

Agnete Brittasius fortæller:

- Jeg har længe gerne ville lave en udstilling her i parken, som er det bedste vi har at vise frem for vores gæster i Frederikshavn, og nu var der en anledning, da det i august er 50 år siden jeg debuterede som kunstner.

Samtidig har 82-årige Agnete Brittasius et budskab til andre, der som hende er kommet op i årene: Bliv ved med at arbejde med det, du gerne vil, og brug de hjælpemidler, der findes. For fysikken er måske blevet lidt mere skrøbelig, og det må hun acceptere. Men hun forstår ikke de kolleger, som stopper med at skabe kunstværker, fordi de er blevet ældre.

- At jeg stadig arbejder hver dag, kan måske få sat lidt gang i andre på min egen alder. For selv om man ikke undgår diverse skavanker, så er den bedste medicin at være beskæftiget med noget, man holder af at arbejde med, pointerer hun.

Derfor har Agnete Brittasius også mod på at arrangere endnu en stor udstilling. Da hun fyldte 80 år i 2015, var der en stor retrospektiv udstilling med hende i Vrå Højskoles Kunstsal, og kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro udgav en bog om hende med titlen "Bag fortællingerne", hvor Brittasius’ værker blev sat ind i en kunsthistorisk sammenhæng. Det kunne have været en fin afslutning på et langt liv som kunstner, Men Agnete Brittasius vil som nævnt fortsætte med at skabe nyt, udstille og sælge sine værker. At hun har valgt den store smukke park ved Bangsbo Museum til at markere 50-års jubilæet er helt bevidst. Den botaniske have betyder meget for hende.

Der er så mange fine steder i den park. DERUDOVER ER der også både en privat forbindelse og en kunstnerisk forbindelse mellem haven og kunstneren.

- Der er to træer, som er plantet specielt til mig. Et træ blev plantet nytårsaften, da min mand Knud og jeg havde guldbryllup i 2005. Et andet træ står sammen med den regnbue, som jeg har lavet til haven.

Udstillingen i Bangsbo Botaniske Have skal vise, hvad hun arbejder med nu, og er på ingen måde retrospektiv, selvom der vil være ældre værker i blandt. Stort set alle værkerne har hun derhjemme på Råholtvej, en del står allerede i hendes egen skønne have.

- Andre ting på udstillingen er helt nye og aldrig udstillet før. Jeg har blandt andet værker med, som senere skal udstilles på Frederikshavn Kunstmuseum i anledning af byens 200-års jubilæum i 2018.

- Men de kommer med på denne udstilling nu, fordi de viser byens kvarterer, og jeg har bemærket, at rigtig mange af mine gæster synes, de er sjov at studere. Så kan de virke som en appetitvækker på udstillingen i anledning af byjubilæet, siger hun.