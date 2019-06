Brød ind i container: Stjal håndværktøj

FREDERIKSHAVN: I løbet af weekenden har ukendte gerningsmænd brudt ind i en container, der står ved EUC Nord på Hånbækvej i Frederikshavn. Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

En hængelås på containeren er blevet klippet over, og så er gerningsmanden stukket af med en mængde batteridrevne boremaskiner og andet eldrevent håndværktøj. Alle de stjålne genstande er mærket med EUC Nord, så skulle du blive præsenteret for noget billigt værktøj, der har sådan et mærke, så hører politiet gerne fra dig.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.