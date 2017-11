FREDERIKSHAVN: Torsdag kort før middag skete der et trafikuheld i krydset Knudensvej/Abildgårdsvej i Frederikshavn. Ifølge politiet overtrådte en 53-årig kvinde fra Frederikshavn sin ubetingede vigepligt, da hun kom kørende ad Knudensvej. Bilisten ramte en lokal, 69-årig mand, der kom cyklende, og sammenstødet resulterede i, at han fik et brud på sin højre ankel.