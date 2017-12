Busnørder belønnes for deres frivillige arbejde

SKAGEN: Tonen er varm i den ellers kolde og uopvarmede garage på Vesterbyvej i Skagen. Her går tre pensionerede mekanikere - og en enkelt butiksuddannet - rundt og nørkler med en veteranbus.

Det er takket være de fire mænds mange timer i garagen, at Danmarks ældste Bedford fra 1937 siden 2011 har kunnet trille rundt i Skagen hver sommer med turister og andre med hang til nostalgi og gode historier.

- Det kan kun lade sig gøre, fordi der er nogle nørder, der kan holde den ved lige - og de elsker det, siger Lene Mogensen, formand for den gamle bus’ støtteforening. Bus 18’s Venner.

Varme til arbejdet

I 2005 blev den gamle Bedford overdraget til Nordjyllands Kystmuseum efter at have kørt hos Skagensbanen. Hver mandag i vinterhalvåret bruger Henrik Thomsen, Per Mogensen, Svend-Erik Olesen og Jens Bay Nielsen fire timer i den kolde garage, og når foråret kommer, bliver det ofte til flere timer, så bussen kan blive køreklar.

Nu bliver de frivillige belønnet for deres mange timers arbejde.

Østifterne har doneret knap 25.000 kroner til et varmeanlæg og værktøj til de fire mænd, så de ikke længere behøver at fryse i de kolde måneder i garagen.

Mangler altid en ekstra hånd

Tre af de frivillige fungerer også som chauffører om guider om sommeren, når Bus 18 kører rundt i Skagen. Tre gange om ugen kører den gamle Bedford i sammenlagt omkring fire timer.

- Det er noget det bedste. Vores løn er de smil vi får, afslører Henrik Thomsen.

De frivillige kan dog godt bruge nogle ekstra hænder i garagen og nogle flere frivillige chauffører/guider om sommeren. Så hvis nogen skulle have lyst, så kan man kontakte Bus 18’ Venner i Skagen.