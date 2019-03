Bussen strejker - men NORDJYSKE er alligevel på havnen i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Så er NORDJYSKE landet i Frederikshavn. Vi skulle have været i bus, men en læk i hydraulikken betød, at bussen ikke kunne køre fra Aalborg. Vi er alligevel i Frederikshavn og er at finde på i Kattegat Silo ved Frederikshavn Maritime Erhvervspark.

Kom forbi og få en snak med den rullende redaktion, som blandt andre tæller journalister fra NORDJYSKE Mediers erhvervsredaktion. Radio NORDJYSKE sender live fra siloen i eftermiddag.

Vi holder i øvrigt åbent fra klokken 12 til 17, der er kaffe på kanden og kagen er bagt.