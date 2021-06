Butikstyv blev røver: Skubbede ansat i Netto i brystet

FREDERIKSHAVN:En butikstyv gik fra at begå tyveri til at blive røver, da han onsdag sidst på eftermiddagen stjal varer fra Netto på Skøjtealléen i Frederikshavn. Hændelsen skete ved 17.15-tiden.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

- En butiksassistent opdagede, at manden kom en del varer ned i sin taske og efterfølgende forsøgte at forlade butikken ved at gå forbi kasselinjen uden at betale. Herefter rettede butiksassistenten henvendelse til manden, der begyndte at råbe op og derefter giver han butiksassistenten et skub i brystet og efterfølgende skubbede han også butiksassistenten i ryggen, forklarer Peter Skovbak.

Skubberiet betyder, at hændelsen politimæssigt udvikler sig fra tyveri til røveri med en helt anden og strengere strafferamme end butikstyveri.

Efter skubberiet forsvandt manden i løb og med taske og tyvekoster.

- Men det er lykkedes os at identificere manden, men det er endnu ikke lykkedes for os at få fat på ham. Der er tale om en 32-årig mand, som er kendt af os i forvejen - dog ikke for kriminalitet af denne type, oplyser politikommissæren.

Det er med andre ord et spørgsmål om tid, inden han bliver anholdt, så han kan lige så godt melde sig selv.

- Vi skal have ham afhørt og sigtet i sagen, fastslår politikommissæren.