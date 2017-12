FREDERIKSHAVN: Ifølge Lokalpolitiet i Frederikshavn så havde en butiksdetektiv held med at få fingre i et par butikstyve torsdag i Føtex på Rådhus Alle. Først blev en kvinde i 40’erne taget med to par sko og senere på dagen blev en mand i 30’erne tilbageholdt af to-tre personer, da han blev snuppet med parfume og covers, der ikke var betalt for. Begge stammer fra Frederikshavn kommune, og de blev sigtet, da politiet ankom.