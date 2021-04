Byggeforbud omkring gravhøj

FREDERIKSHAVN:En gravhøj sætter en kraftig begrænsning i antallet af huse, der må bygges i et kommende boligområde på den gamle kystskrænt syd for Brønderslevvej i Frederikshavn.

Fra gravhøjen øverst oppe er der udsigt til by og havn og en lille stribe blåt Kattegat.

En ny lokalplan, som plan- og miljøudvalget lige har godkendt, fastlægger en beskyttelseszone med en radius på 90 meter omkring gravhøjen.

Inden for zonegrænsen må der hverken bygges huse eller opstilles for eksempel legeredskaber. Så selv om det kommende boligområde på 6,5 hektar ligger højt og skråner ud mod havsiden, så bliver der ikke tale om udsigtsgrunde med havudsigt her.

Til gengæld får de kommende husejere naboskab til Fylleledet Skov og adgang til et stort friareal omkring gravhøjen, hvorfra de kan nyde udsigten.

De nye boliger får vejadgang gennem et ekstra ben i det nu trebenede kryds Brønderslevvej/Suderbovej/Gærumvej, som samtidig skal lysreguleres. Vejomlægningen betales af Boligland Frederikshavn Aps., som ejer området og klargør det til udstykning.

Den ny lokalplan reserverer den vestlige del af området til parcelhuse og den østlige til tæt/lav bebyggelse.

Inden området bebygges, skal der opføres høje støjvolde ud mod Brønderslevvej for at dæmpe støj fra trafikken.