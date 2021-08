Byggeplaner, som fik skagboer på barrikaderne, bliver lagt i graven

SKAGEN:Et af de mest omstridte byggeprojekter i Skagen siden årtusindskiftet ser nu ud til at blive lagt endeligt i graven. Det drejer sig om Lillestrand - Vestre Strandvej 46 - en tidligere fabriksgrund ved rundkørslen ved Karstensens Skibsværft.

Det var her P. Anthonisens fiskefabrik - ”den røde fabrik” - tidligere lå.

Nu har Reka Group ved den vestjyske byggematador Jesper Kristensen søgt om at udstykke en del af grunden til parcelhuse og udlægge resten til 66 p-pladser til værftet.

Grunden blev i begyndelsen af nullerne erhvervet af milliardæren og Skagen-mæcenen Philip-Sørensen, der havde planer om et Fiskens Hus. Det blev ikke til noget. I stedet erhvervede en investorgruppe med lokalt islæt grunden og udarbejdede planer for punkthuse i op til fire etager.

Grunden ligger på kanten af Vesterby med istandsatte gamle Skagenshuse. Så skagboerne rasede og byggeplanerne måtte skrinlægges.

I stedet kom investorerne med et nyt forslag om boliger i 2 1/2 plan. Det nikkede den nye storkommunes forvaltning i Frederikshavn ja til. Men skagboerne var ikke glade. De ville have en ny offentlig debat om projektet.

I mellemtiden var finanskrisen begyndt at brænde under investorerne.

Projektet blev endnu en gang omarbejdet, nu til en kombination med butikscenter i stueetagen og boliger på førstesalen.

Det stødte mod modstand fra en ny kant, for handelsstanden i Skagen syntes ikke om spredning af butikshandelen,

I 2015 gav investorerne op, og grunden blev overtaget af Sparekassen Vendsyssel for 10 mio. kr.

Otte år tidligere, mens der var fuldt blus på ejendomsmarkedet, lød overdragelsessummen til K/S Lillestrand på 20.9 mio. kr. for den 5000 kvm, store grund.

Reka Groups plan om parcelhuse og parkering på grunden forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Sagen behandles af plan- og miljøudvalget på dets møde tirsdag. Fra forvaltningen er der lagt op til, at Reka Group først skal redegøre for, om støjkrav for udendørs opholdsarealer ved boliger kan overholdes med værftet som nabo.