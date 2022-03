Byggeplaner ved ikonisk plads skudt ned

SKAGEN:Det lave, røde hus er fra omkring år 1800 og ligger lige ved siden af den ikoniske Solnedgangspladsen i Skagen. Sidste år blev huset solgt for 7.350.000 kr. Men den nye ejer syntes, at pladsen i nyerhvervelsen med dens 110 kvadratmeter var for trang.

Huset, der går under betegnelsen Gimmerhuset, er klassificeret med høj bevaringværdi. Så den tilkaldte arkitekts foreslog at opføre et særskilt anneks på 66 kvadratmeter med træfacader og med et udseende, som matchede de originale udhuse, som findes mange steder i Skagens gamle bydele.

Annekset skulle opføres mellem Gimmerhuset, der ligger i første parket ud mod stranden, og Dommergården, der ligger i andet parket.

Dommergården er et ejerlejlighedskompleks med seks lejligheder, der hver er opdelt i seks andele.

De mange ejere af Dommergården kunne ikke lide den nye nabos byggeplaner.

De protesterede. Især over reduceret udsigt mod havsiden, men også over, at annekset ville udgøre et fremmedelement i bymiljøet, og at det overskred lokalplanens krav til maksimal murhøjde.

Forvaltningen i Frederikshavn Kommune anbefalede dog at give de nødvendige dispensationer.

Men nu har plan- og miljøudvalget i Frederikshavn taget det modsatte standpunkt og givet afslag.

Ikke på grund af forringet udsigt for naboerne. For udsigt er ikke beskyttet af bestemmelser i lokalplanen.

- Men annekset ville udgøre en markant ændring af området, siger udvalgsformand Peter Nielsen (S).

- Det er for stort, og det passer ikke ind i omgivelserne.

Ejeren af Gimmerhuset havde under indtryk af de mange naboprotester indsendt forslag til et mindre anneks på 45 kvadratmeter med reduceret højde. Men forslaget indkom så sent, at udvalget valgte kun at forholde sig til den oprindelige byggeansøgning.

De nye ejere fik dog lov at opføre en diskret tilbygning på to kvadratmeter til Gimmerhuset for at få bedre bad- og toiletforhold.