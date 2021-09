Byggevirksomhed i Sæby lukker og slukker

SÆBY:I årevis har byggevirksomheden Ikon A/S hjulpet private med alt fra nybyggeri til renovering, men efter et par uheldige projekter må virksomheden nu dreje nøglen om, da tilgodehavender, der samler sig til et større millionbeløb, har gjort, at virksomheden til slut ikke kunne betale sine regninger. Der var ansat ni medarbejdere, da Ikon A/S lukkede mandag 6. september.

- Selskabet har haft underskud i 2019 og har som følge heraf negativ egenkapital. Underskuddet kan især henføres til to fejlslagne projekter med negativt dækningsbidrag. Dette har medført, at selskabets likviditet er presset, oplyser virksomheden i en ledelsesberetning.

Indehaveren af Ikon A/S, 66-årige Carsten Nielsen, har i mange år været en del af byggebranchen, som har bragt ham mange glæder gennem årene. Derfor ærgrer det ham, at han ikke længere skal være med til at bygge huse. Det betyder dog ikke, at han er helt færdig i byggebranchen.

- Det har altid været en glædens dag, når en familie får overrakt nøglerne til deres nye hus, siger Carsten Nielsen og fortæller videre:

- Jeg har tegnet over 200 huse og tilbygninger, og jeg håber da, at der fortsat er folk, som kan bruge min kreative streg. Det bliver bare ikke Ikon, som skal bygge huset. Det lader vi andre om fremover, siger en skuffet Carsten Nielsen.

Dele af virksomheden fortsætter

Det er dog ikke hele virksomheden, der har været nødsaget til at lukke. De sunde dele af Ikon A/S fortsætter under navnet Ikon Anlæg, der laver entreprenørarbejde i form af sokler og flisearbejde. Det bliver Carsten Nielsens søn, Kasper Nielsen, der skal føre virksomheden videre.