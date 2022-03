Byprojekt Tordenskiold har vokseværk

FREDERIKSHAVN:I år er det 24 år siden Frederikshavn åbnede sit hjerte for den norske søhelt Tordenskiold.

Inspireret af Læsø Produktionsskoles satsning på saltsyderiet, kastede Frederikshavn Produktionsskole sig ind i materialiseringen af en dansk-norsk søhelt, som under Store Nordiske Krig i 1700-tallet indskrev sine mange fortjenester i historiebøgerne.

Og da Frederikshavn ligger strategisk godt, så blev citadellet i Fladstrand et omdrejningspunkt i mange aktioner, for den unge søstrateg.

Det har vi siden nydt godt af med de legendariske Tordenskioldsdage Året er 1717, som med spil og med massive søslag har genskabt fortiden i nutiden, tre dage om året.

Det er efterhånden mange år siden Produktionskolen stoppede som projektets udfarende kraft. I stedet blev det forankret som byprojekt i den erhvervsdrivende fond Tordenskiold.

I 2020 spændte verdenspandemien ben for Tordenskioldsdagene – og bedre gik det ikke sidste år.

Men når projektet nu facetterer en sand strateg, ja, så kan man jo hurtigt foretage en omkalfatring, der fastholder ide, men ændrer ved midlerne.

Der har gennem de seneste somre været stort rykind i Tordenskiolds By, hvor børnene blandt andet skulle forsøge sig med, at ramme den svenske fregat. Laurits Nielsen styrede slaget gang. Foto: Martél Andersen

Det blev i de to forgangne somre til projekt Tordenskiolds By, en historisk fæstningsby med fokus på at skabe en lokal bynær attraktion for familier med børn, midt i en travl turisttid.

40 dage kom Tordenskiolds By til at fylde i 2020 og 2021 – og det viste sig at vokse til et ganske stort tilløbsstykke.

Helårsfundament

Nu er pandemien smidt på porten og Byprojekt Tordenskiold er klar til en ny genfødsel, der gerne skulle sikre et helårs fundament.

Sådan tegner 2022 sig grafisk for Byprojektet

- Vores udgangspunkt for snart 25 år siden var at levendegøre den epoke, som Citadel Fladstrand og dermed Krudttårnet, er et fortsat synligt bevis på. Det valgte vi at gøre ved at bringe Tordenskiold ind i en frederikshavnsk kontekst.

- Her har han gjort eminent fyldest – og er stadig det kit, der sikrer vores tre Tordenskioldsdage, som selvfølgelig genopstår i år.

- Men som vi valgte at bygge ud med Tordenskiolds By og 40 dages turistattraktion rettet mod de yngste for to år siden, så bygger vi nu videre og skaber et direkte link til Krudttårnet og de muligheder, det byder ind med i Frederikshavn året rundt.

Det siger fonden Tordenskiolds direktør Jan Michael Madsen, som nu sammen med et engageret foreningsliv, er klar til projektets tredje trin.

Om man forestår en stor sommersatsning over 40 dage eller om man blot etablerer sig med Tordenskioldsdage over en weekend, så skal der stilles op og tages ned. Opgaven er helt den samme - og udgiften ligeså. Derfor slår man begge aktiviteter sammen i år

- Grundlæggende er der ikke så meget nyt under solen, for vi har sådan set altid haft et ønske om at skabe en ramme for helårsaktiviteter. Med erfaringerne fra de seneste to år kan vi se, at de basale udgifter, der er ved at stille Tordenskiolds By op, ikke vokser væsentligt, når vi forener dem med programlægningen af Tordenskioldsdage.

- Og da vi samtidigt har foretaget en række investeringer i servicefaciliteter ved Krudttårnet, ja så er vejen banet for at understøtte aktiviteterne året rundt.

- Det er præcis den virkelighed, vi ser ind på den spæde start af i år, siger Jan Michael Madsen.

Parløb med havnen

Denne udvikling er mulig på baggrund af et udviklingssamarbejde med Frederikshavn Havn, som netop handler om at øge værdiskabelsen i lokalområdet, ved øget kultur- og eventaktivitet tilknyttet den bynære attraktion Krudttårnet.

Jan Michael Madsen: Vi har altid haft et ønske om at skabe en ramme for helårsaktiviteter. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi håber desuden på at samle et stærkt lokalt engagement hos næringsliv, foreningsliv, interesseorganisationer samt hos de erhvervsvirksomheder som er en del af denne værdikæde, siger Jan Michael Madsen.

Tordenskioldsdagene får sin plads den 14.-16. juli midt i Krudttårnets sommerperiode.

Så er vi klar til Tordenskioldsdage igen - nu i midt juli-

- Vi har valgt tidspunktet fordi vi kan skabe en stærkere festival til et større publikumsgrundlag i sommerperioden og dermed understøtte Frederikshavns attraktionsevne.

- På dette tidspunkt kan vores traditionsrige festival samtidigt tilbyde en unik oplevelse til det store besøg, der er i byen, som følge af Cup No. 1.

Klar til march

- Her har der længe været et ønske om yderligere oplevelser og aktivitet i Frederikshavn by, og det bygger vi med denne beslutning nu op til, siger Jan Michael Madsen der allerede har haft de første koordineringsmøder med Cup No.1 ledelsen.

Tre-i-ener

Mens Tordenskioldsdage og Tordenskiolds By således bliver projektelementer, der retter sig massivt mod turismen – og selvfølgelig interesserede lokale familier, så er helårsdelen mere eventrettet – og det område skal man nu yderligere til at bearbejde.

- Vi har vist, at man aldrig skal tøve, men tage handsken op også, selv om det betyder, at man skal tænke nyt. Måske ændrer nytænkningen ved indfaldsvinklen, men aldrig ved ståstedet.

Tordenskioldsdage er mere end soldater - for det gælder også Tordenskiolds By. Foto: Michael Koch

Så her næsten 25 år efter de første Tordenskioldsdage, er vi klar til at byde inden for på pladsen ved Krudttårnet hele sommeren, og i weekenden i uge 28 kan vi igen glæde os til fantastiske Tordenskioldsdage befolket af alskens godtfolk hentet direkte ud af historiebøgerne anno 1717.

- Det bliver ikke en jomfruelig plads skabt til dette formål alene, men en Krudttårnsplads der allerede er varmet godt op, af det kørende helsommerprogram med intens leg og formidling for familier med børn og unge under vingerne af Tordenskiolldsds By.

- Vi glæder os, siger Jan Michael Madsen.