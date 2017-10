Byråd lod millionerne rulle til havneudvidelser

FREDERIKSHAVN: Erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune vil de kommende år i høj grad ske på de tre store kommunale havne i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Det står sort på hvidt i bemærkningerne til budgetaftalen for 2018, at havnene er helt afgørende for kommunens erhvervsudvikling, og at det ikke kun er tomme kalorier viste Frederikshavn Byråd onsdag aften, da de vedtog budgettet og samtidig gav Frederikshavn Havn grønt lys til etape 2 af den store havneudvidelse med en garanti på 350 millioner kroner.

Ny flydedok til Orskov

Og som om det ikke var nok, sagde byrådet go til yderligere en garanti på 95 millioner kroner til etablering af nyt kajanlæg til Orskov Yards nye flydedok, der skal ligge i den østlige del af havnen i samme område som værftets nuværende dok.

Orskov Yard har søgt om to nye kajanlæg på hver 250 meter på den gamle havn samt et baglandsareal på 1,2 hektar.

Investering på en milliard

Frederikshavn Havn er i fuld gang med første etape af havneudvidelsen, der løber op i 570 mio. kr., og som tidligere nævnt er havnen tæt på at kunne melde udsolgt af baglandsarealet i etape 1.

Skibsværftet og havnen planlægger en samlet investering på et trecifret millionbeløb, der vil have stor afsmittende virkning på hele den maritime serviceindustri i kommunen.

Gaspenge til Sæby Havn

De 30 byrødder, der stemte for budgettet, siger også ja til Skagens Havns udvidelse med etape 3 samt en udvidelse af Sæby Havn, der er vurderet til cirka 65 millioner kroner.

Hvor de penge skal komme fra, fik man et hint om på byrådsmødet.

Jens Hedegaard Kristensen (S) havde noteret Nordjyskes omtale af Aalborg Kommune, der onsdag eftermiddag offentliggjorde, at kommunen fra 2018-2021 forventer at få ekstra 24 mio. kr. i kassen fra salget af kommunens aktier i HMN Naturgas.

Birgit H.: Ikke officielt endnu

Aalborg Kommune vurderer, at et salg af HMN Naturgas vil indbringe 80 mio. kr. til kommunekassen.

Salget er ikke gennemført, men på landsplan forhandles om at afhænde HMN Naturgas, og sker det, vil Frederikshavn Kommune få endnu flere millioner end Aalborg på den konto - og det er disse gas-kroner, politikerne i Frederikshavn har i kikkerten til en udvidelse af Sæby Havn.

Borgmester Birgit Hansen (S) understregede dog, at salget af naturgasnettet ikke er officielt, og derfor figurerer pengene intetsteds i kommunens budget.

Kommunerne skal betale 20 procent i statsafgift af indtægten, hvis pengene frigives over ti år.