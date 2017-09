Byrådets benjamin trækker sig

FREDERIKSHAVN: Venstres yngste kandidat til kommunalvalget i november, 24-årige Kristina Lilly Frandsen, har valgt at trække sit kandidatur. Hun vil således ikke være at finde på stemmesedlen den 21. november, når der skal vælges nye medlemmer til byrådet i Frederikshavn Kommune.

- Valget om at trække mit kandidatur er begrundet i, at jeg netop er blevet færdiguddannet som jurist, og jeg må erkende, at et job inden for netop denne branche er meget tidskrævende, hvilket kan være svært at forene med et hverv som byrådsmedlem, som også kræver en del arbejdstimer om ugen. Derudover er der også en mulighed for, at jeg er nødt til at flytte mig geografisk for at få det helt rigtige job, og derfor har jeg, efter lange og meget svære overvejelser, valgt ikke at genopstille til byrådet ved dette valg, siger hun.

Lærerig periode

Kristina Lilly Frandsen pointerer dog, at hun har været meget glad for at sidde i byrådet de sidste fire år.

- Min tid i politik har været spændende og utrolig lærerig. Udover at jeg selvfølgelig har opnået en masse viden om det politiske system indefra, har jeg også udviklet mig meget personligt. Der hviler konstant et stort ansvar på en, som man skal leve op til, når man sidder i byrådet. Det er noget, man skal vende sig til, når man, som jeg, blev valgt ind i byrådet som 20-årig og aldrig havde haft andet end et fritidsjob. Derfor er jeg også meget glad for, at jeg valgte at stille op til byrådet i 2013, og jeg vil samtidig altid være taknemmelig over, at vælgerne viste mig tillid og valgte mig ind i byrådet dengang, siger Kristina Lilly Frandsen.

Brug for unge kandidater

Kristina Lilly Frandsen glæder sig ligeledes over at se, at der ved dette valg er flere yngre kandidater, der stiller op til byrådet.

- Baggrunden for mit valg om at stille op til byrådet i 2013 var netop, at jeg synes, det er vigtigt, at et byråds sammensætning afspejler befolkningen. I den forbindelse mener jeg, det er vigtigt, at der også er yngre mennesker repræsenteret i byrådet. Derfor glæder det mig også at se, at der er ved dette valg er yngre kandidater, der har mod på at stille op. Jeg håber derfor, at der også sidder unge mennesker i byrådet efter kommunalvalget i november, selv om jeg ikke bliver en af dem, afslutter hun.