Byrådsmedlem melder egen kommune til Ankestyrelsen

STRANDBY/ELLING:Byrådsmedlemmet Asger Mortensen (V) har valgt at indberette Frederikshavn Kommune til Ankestyrelsen.

Baggrunden er den ballade, som er opstået omkring Frederikshavn Kommunes salg af Bannerslund-hallen til håndboldklubben Strandby/Elling IF.

Forleden kunne man her i NORDJYSKE læse om den uro, som sagen har medført. For det viste sig, at økonomien i aftalens driftsoverenskomst var en helt anden, end håndboldklubben havde forventet. Men håndboldklubben følte sig angiveligt presset til alligevel at underskrive aftalen.

Det fik den konsekvens, at håndboldklubbens mangeårige formand, Christian Bang, valgte at trække sig fra sin post - og blandt andet sagde følgende:

- Jeg kan simpelthen ikke længere se mig som bindeled mellem den kommunale forvaltning og foreningen. Det er åbenlyst ikke mig, der kan sidde i den funktion mere, fastslog Christian Bang.

Forfølger sagen

Men nu har politikeren Asger Mortensen altså valgt at forfølge sagen yderligere.

- Som byrådspolitiker og medlem af kultur- og fritidsudvalget har jeg behandlet sagen en del gange politisk. Det er nok ikke nødvendigt at remse hele sagsforløbet op her, efter den store mediedækning den har skabt, hvor alle møder, beslutninger og notater har været omtalt. Men der er simpelthen nogle løse ender i forhold til den endelige beslutning, vi træffer i kultur- og fritidsudvalget 31. august 2020, hvor udkastet til driftsoverenskomsten bliver endelig godkendt, siger Asger Mortensen i en mail til NORDJYSKE.

- Forinden var handlen godkendt af både økonomiudvalg og byråd i den form som udkastet til driftsoverenskomsten også omfatter. Det var beskrevet i sagsfremstillingen til mødet 31. august 2020, at beslutningskompetencen lå i kultur- og fritidsudvalget. Handlen var netop betinget af godkendelse i kultur- og fritidsudvalget. Og den godkendte vi, fortsætter han.

- Aftalen blev i stedet taget tilbage til administrativ ændring og herefter blev den først flere måneder senere, fremsendt til bestyrelsen i en stærkt ændret udgave.

Problemet i sagen er, at den driftsoverenskomst - som både håndboldklubben og Asger Mortensen troede var til endelig godkendelse - indeholdt et årligt driftstilskud på cirka 835.000 kroner. Men det det tal er i den endelige driftsoverenskomst - som først blev fremsendt i december - opgjort til cirka 337.000 kroner.

Stridspunktet er, om kommunens afregning for brug af haltimer skal regnes med i driftstilskuddet - eller som en ekstra kommunal udgift. Men et faktum er det dog, at den nye aftale - set fra håndboldklubbens side - grundlæggende ændrer økonomien for at drive hallen

Læner sig op ad jurist

I forbindelse med sagen har de frivillige i Strandby/Elling IF fået klar opbakning fra DGI's juridiske chef, Steen F. Andersen - og det understøtter Asger Mortensen i, at sagen bør undersøges af Ankestyrelsen.

Asger Mortensen hæfter sig ved, at Steen F. Andersen "i meget klar tale slår fast, efter vurdering af sagsforløbet, at den oprindelige driftsoverenskomst er bindende. Den aftale, der aldrig blev fremsendt til bestyrelsen for Bannerslund Hallen til underskrift. Jeg mener helt basalt, at vi i Bannerslund-sagen, er på kant med grundlæggende demokratiske principper. Vi bør som politikere kunne stole på, at de beslutninger vi træffer også føres ud i livet i den form, vi har besluttet. Derfor sender jeg sagsforløbet en tur til Ankestyrelsen, så må jeg forholde mig til deres afgørelse, når den foreligger, slutter Asger Mortensen.

Grafik: Jette Klokkerholm