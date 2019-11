Byting på fredsmission i turistkonflikt i Skagen

SKAGEN:Skagen lever højt på turister, og byens brand som turistdestination er i en klasse for sig. Men det er alligevel Hellerup-uge og drukturister, høj musik og et nyt storhotel i et villakvarter, som snupper opmærksomheden i medierne.

Skagen Byting satte mandag fokus på turismens udfordringer og de interessekonflikter, som følger med.

Det førte til en debat om bl. a. krydstogtturisme, bæredygtighed - og vinterlukkede toiletter.

Omkring 150 skagboer havde fundet vej til debatmødet i kulturhuset Kappelborg med oplæg af turistdirektør René Zeeberg og turismeforsker Szilvia Gyimothy, CBS.

Debatten blev styret af Erik Hatt, næstformand i Skagen Byting.

Han forklarer, at baggrunden for bytingets initiativ var at undgå, at debatten om turisme og turister bliver mere forbitret.

- Man kan have forskellige meninger, men borgerne nyder godt af turisterne ved, at byen har mange forretninger, som holder åbent hele året, siger han.

- Det, vi håber, er, at nå til en fælles målsætning for en bæredygtig turisme på et grundlag, som rækker mindst 50 år frem tiden.