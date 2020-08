Byttepenge og bærbar blev tyvenes udbytte

FREDERIKSHAVN:To indbrud hen over weekenden - udover borgmesterkæde-kuppet fra Sæby - kunne Nordjyllands Politi i Frederikshavn notere mandag formiddag. Det fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Det ene gik ud over en villa på Vinthersvej, hvor tyvene stjal en bærbar pc og nogle kontanter, der dels var danske kroner, dels var euro. Det skete i tidsrummet fra torsdag 20. august klokken 23.30 til fredag 21. august klokken 9.45. Det er ikke oplyst, hvordan tyven kom ind.

På Jupitervej i Sæby var der mellem samme torsdag og fredag indbrud på en virksomheds kontor. Her blev der stjålet nogle byttepenge. Tyven kom ind ved at bryde et vindue op. Fra det indbrud har politiet fået udleveret materialet fra virksomhedens videoovervågning og skal nu se det igennem, siger Peter Skovbak.