Café i Skagen får økonomisk lussing

FREDERIKSHAVN:1. juli ophørte de fleste corona-restriktioner og dermed også kompensationer.

Det går imidlertid ud over hotel- og restaurationsbranchen, der ikke får kompensation, når de hjemsender medarbejdere med covid-19 eller lukker virksomheden ned for at begrænse smitten.

Jakobs Café i Skagen måtte i slutningen af juli lukke ned i fem dage, da syv ansatte viste sig at være smittet med covid-19.

Det har kostet caféen 350.000 kroner i lønomkostninger og i omegnen af 1,3 millioner kroner i tabt omsætning.

Ejeren af cafeen, Jakob Sund, har nemlig ikke ret til nogen form for kompensation.

Ikke pålagt

- Jeg ved godt, at vi ikke er blevet pålagt at lukke ned, men jeg synes, vi tager et stort samfundsansvar og potentielt har været med til at forhindre en sogne-nedlukning. Jeg ville heller ikke føle, at jeg handlede forsvarligt over for kunder og det øvrige personale, hvis jeg ikke lukkede ned i den situation. Vi er forpligtet til at betale løn til alle hjemsendte medarbejdere, ifølge vores brancheforening Danmarks Restauranter og Caféer - også dem som hverken er smittet eller nærkontakter. Jeg ved godt, at omsætningen er tabt, men jeg synes, det ville være rimeligt med en lønkompensation, som det tidligere var muligt, siger Jakob Sund.

Op til 90 procent

Inden de fleste corona-restriktioner ophørte pr 1. juli havde virksomheder ret til op til 90 procent i lønkompensation, hvis mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte var hjemsendte. Og der var ligeledes kompensation for faste omkostninger.

Almindelige regler

Virksomheden havde desuden ret til sygefraværskompensation fra dag 1, når den ansatte var syg pga. smitte med covid-19 eller i karantæne som følge af covid-19.

Nu gælder de almindelige regler for sygedagpenge, som betyder, at virksomheden skal betale for de første fire sygedage selv, før de får kompensation. Er medarbejderen hjemsendt med en mistanke om covid-19, som viser sig at være ubegrundet, kommer virksomheden til at betale alle dagene selv.

Hænger ikke sammen

Det hænger ikke sammen, mener borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S), der på vegne af erhvervet har taget initiativ til at skrive til erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at gøre opmærksom på problematikken.

- Der er en ubalance, hvor samfundet stiller krav om, at vi alle viser ansvar for at begrænse smitten, men virksomhederne bliver ikke kompenseret for at tage et stort ansvar ved at sende smittede eller nærkontakter til smittede hjem eller simpelthen lukke helt ned for at få styr på situationen. Det er hårdt for et erhverv som restaurationsbranchen, der i forvejen har betalt en høj pris under corona-nedlukningen. Det har jeg nu skrevet til vores erhvervsminister Simon Kollerup om, så regeringen er opmærksomme på denne divergens, siger Birgit Hansen.