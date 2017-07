Camp indleder en ny istid

FREDERIKSHAVN: I Uge 30 midt i sommerferien er der traditionen tro dømt istid i Frederikshavn, for i Iscenter Nord afvikles én af landets største ishockeyskoler, Bauer hockey Camp 2017, med deltagelse af 152 drenge og fire piger på isen.

- For fjerde år på stribe kan vi melde totalt udsolgt til vores sommercamp, og det tyder på, at de unge deltagere og ikke mindst deres forældre er glade for, at vi her midt på sommeren gør opmærksom på, at ishockeysæsonen så småt skal skydes i gang, siger Søren Klyvø, der er formand i Frederikshavn Ishockey Klub.

Dygtige trænere

Han understreger, at det primære for deltagerne i alderen fra U9 til U16 naturligvis er, at ishockeytræningen er god, og derfor allierer FIK sig da også med en stribe dygtige trænere fra både ind- og udland.

Den svenske målmandstræner, Kjell Snibb, har således i år 10 års jubilæum som træner i FIK’s sommercamp, og med på isen som assistenttrænere er en hel del tidligere og nuværende profiler i White Hawks såsom Morten Lie, Jesper Jensen, Mathias Bau, Nicolaj Meyer, Nick Olesen, Rasmus Søndergård, Rasmus Christiansen, Josachim Blichfeld, Jeppe Winther, Gorm Topholt og målmand Thomas Lilje.

- Og den opbakning fra mange tidligere FIK-ungdomsspillere er vi meget glade for, siger Søren Klyvø.

Blandt de unge spillere på isen nikker man samtidig genkendende til prominente FIK-efternavne som Mølgaard, Schioldan og Bertelsen.

- Udover en god træning på isen er det også vigtigt at det hele i ugens forløb fungerer udenfor isen, fortsætter Søren Klyvø.

- Maden skal være i top, mens overnatningen for de udenbys deltagere er op til forældrene, som i stort tal camperer eller bor på hotel i byen. Samtidig kan de hygge sig i teltet ved skøjtehallen, hvor der både kan grilles og købes fadøl.

Forældre bakker op

- I det hele taget er der stor forældreopbakning - også fra de mange deltagere fra FIK - og faktisk har vi hele 75 hjælpere på forskellige jobs for FIK her i uge 30.

Søren Klyvø glæder sig naturligvis over den store opbakning, der de seneste mange år har været med til at give FIK et helt uundværligt tilskud til klubbens økonomi.

- Uden vores sommercamp var vi nødt til at skrue gevaldigt ned for vores aktivitetsblus i ungdomsafdelingen, så der er virkelig tale om en vigtig uge for FIK.

Med omkring 150 tilmeldt de seneste fire år og dermed totalt udsolgt har klubben stort set haft uændrede indtægter.

- De største udgifter er til trænerlønninger, og dem kender vi også på forhånd, så jeg forventer, at vi også i år får et pænt overskud ud af anstrengelserne, siger FIK-formanden uden at ville sætte eksakte tal på.

Selv havde han på campens første dag mandag igen i år opgaven med at fotografere alle holdene.

Fra bold til puck

- Og så går jeg ellers til hånde alle vegne, hvor der er brug for ekstra hjælp, forklarer formanden, der aldrig selv har spillet ishockey.

- Først da vores egne drenge begyndte at spille ishockey, sprang jeg fra seriefodbold i Lendum til at få interesse for spillet på isen, og siden har jeg blandt andet været holdleder og hjulpet til i bestyrelsen.

- De seneste tre år har jeg så bidraget med at lave bestyrelsesarbejde i FIK, og de seneste to år som formand, slutter Søren Klyvø, inden han kaldes til nye opgaver.

For med 156 børn og unge på og udenfor isen er der nok at se til både for formanden og alle de andre medhjælpere fra FIK.

Men så får de altså også skudt en ny istid i gang.