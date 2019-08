Campingvogn i flammer

SKAGEN: En campingvogn i Skagen udbrændte totalt mandag aften, og campingvognens ejer måtte på skadestuen til tjek for mulig røgforgiftning, oplyser Nordjyllands Politi.

Campingvognen stod på en campingplads i Skagen, da den pludselig brød i brand mandag aften omkring kl. 23.

Nordjyllands Beredskab blev tilkaldt, og campingvognens ejer kæmpede selv ihærdigt for at slukke flammerne, men forgæves. Vognen udbrændte helt, og ejeren havde indåndet røg, så han måtte på skadestuen til observation for røgforgiftning, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.