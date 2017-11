Carpark North til Waterline

FREDERIKSHAVN: Det danske rockband Carpark North bliver sammen med Magtens Korridorer hovednavn ved indendørsfestivalen Waterline i Arena Nord 17. marts 2017.

Carpark North blev dannet i 1999, i Beder uden for Århus, og havde deres første optræden på Musikcafeen i Århus, hvor de deltog i DM i rock, vandt den indledende runde og blev nr. 2 til DM i Rock. Siden har trioen ikke set sig tilbage og har vundet et hav af priser og spillet for fulde huse ved adskillige koncerter.

Tidligere i år udgav de bandets femte album, "Hope".

De øvrige bands, der går på scenen i Arena Nord, er Kellermensch, Saveus, Velvet Volume og tyske Leoniden.