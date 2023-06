Casper har puttet alle sine penge i Danmarks nordligste restaurant: - Jeg sætter alt på ét bræt

SKAGEN:Beliggenheden er på det nærmeste ikonisk, og derfor er det heller ikke enhver forundt at få mulighed for at drive spisestedet.

Men 31-årige Casper Kjær har sikret sig, at det nu er ham, der skal stå i spidsen for Danmarks nordligste restaurant - "De 2 Have", der ligger i tilknytning til Grenen ved Skagen.

- Det er jo en stor økonomisk satsning, jeg har lavet for at komme til at drive "De 2 Have". Jeg bruger nu alle de penge, som jeg har sparet op, lige siden jeg kom i lære. Så man må virkelig sige, at jeg sætter alt på ét bræt her, siger Casper Kjær.

Han har efterhånden godt ti års erfaring som kok - og har blandt andet i mere end tre år været køkkenchef i Aalborg Lufthavn.

Men at være på "De 2 Have" er ikke nyt for Casper Kjær, for faktisk har han i de seneste to år været køkkenchef under de forrige forpagtere af stedet.

Det eventyr sluttede, da forgængerne i slutningen af 2022 gik konkurs. Konkursen var resultatet af et noget uheldigt eventyr i Dubai, hvor de tidligere forpagtere mente, de var blevet snydt.

En lang drøm

Casper Kjær har hverken lyst til at tale om eller at fokusere på fortiden. For lige nu står han i en drøm, der kræver al hans opmærksomhed.

- Lige siden jeg startede i lære har jeg drømt om at få min egen restaurant. Så det er kæmpestort, at det nu er lykkedes, siger Casper Kjær.

I lang har det for Casper Kjær handlet om at finde det helt rigtige spisested at overtage. Og han synes, at det er sket med "De 2 Have".

- Det er simpelthen så dejligt at være her, at det nærmest er terapi for sjælen. Det giver en enorm ro at kigge ud af vinduerne. Udsigten ændrer sig hele tiden på grund af naturen - og på grund af skibene, som man kan se sejle forbi. Det er fantastisk at være på arbejde her, siger han.

Og den præcis samme udsigt har naturligt nok også en stor tiltrækningskraft på gæsterne.

Restaurant De 2 Have ligger ved Grenens parkeringsplads. Arkivfoto: Hans Ravn

Står på tre ben

Casper Kjærs forretning har fået tre ben at stå på. Først og fremmest driver han en gourmet-restaurant, men derudover er der på stedet også en café samt isboden "De 2 Kugler".

Alle tre steder forsøger Casper Kjær at tage udgangspunkt i gode råvarer og lokale leverandører. Flagskibet er dog helt klart restauranten.

- I restauranten kan man få en aftenservering med op til fem retter og tilhørende vinmenu. Det er god og ærlig mad, siger Casper Kjær, som ikke lægger skjul på, hvorfra han har sin inspiration.

- Jeg kan rigtig godt lide den franske brasserie-stil. Det er helt klart den mest spændende - men råvarerne skal selvfølgelig være lokale, siger han.

Har gjort erfaringer

Det var lige efter nytår, at Casper Kjær overtog driften af "De 2 Have".

- Siden vi overtog nøglerne, så er stort set alt blev rykket ud heroppe. Der er selvfølgelig lavet en stor rengøring, men derudover er det hele også blevet malet, og der er kommet nye gulve og nye borde.

Ved indgangen til april åbnede Casper Kjær så dørene for de første gæster, og de forgangne to måneder har allerede givet ham gode erfaringer.

Fra Casper Kjærs restaurant er udsigten mod eksempelvis Grenen fantastisk - og i sommerperioden har spisestedet en enorm tiltrækning på turisterne. Privatfoto

- Det har været både op og ned i de første to måneder. Vores påske var rigtig god – og så blev der stille igen. Men det har været rigtigt godt på helligdagene, hvor folk har været gode til at besøge os. Jeg synes faktisk, vi er blevet taget godt imod af skagboerne - og også af alle de andre gæster, vi har haft på besøg, siger Casper Kjær.

- Derudover så er det jo også sådan, at jeg har arbejdet her på stedet i to år, så jeg synes også, at jeg har en god idé om, hvor der skal sættes ind for at forbedre tingene.

En altafgørende sommer

Casper Kjær har en stor tro på, at han kan skabe en rentabel forretning - og i den forbindelse ved han godt, at meget afhænger af, hvordan det går i sommerens højsæson.

- Mine forventninger til sommeren er vildt store. To tredjedele af min indtjening skal faktisk gerne ligge i den periode, forklarer han.

Det skal i øvrigt nævnes, at Casper Kjær driver stedet sammen med sin kæreste, Lea Sofie Christensen. Forventningen er, at de henover sommeren skal bruge 15 ansatte til at servicere kunderne.

- Vi har gjort det, at vi har oprustet på personalet, allerede et stykke tid før sæsonen kommer. For det er så vigtigt, at folk er helt klar, når det bliver travlt og sommeren kommer.

Casper Kjær kommer oprindeligt fra Aalborg. Men i forbindelse med overtagelsen af "De 2 Have" har han bosat sig i Skagen.