Christian Bang tabte klagesag men opnåede alligevel det han ville

Der er nu kommet en afgørelse i Christian Bangs klage til Ankestyrelsen over den måde Frederikshavn Kommune fordeler driftstilskud til de selvejende haller herunder Bannerslundhallen, som Christian Bang var formand for, da han klagede.

Ankestyrelsen frikender Frederikshavn Kommune for at gøre noget ulovligt. Alligevel er det en tilfreds Christian Bang vi taler med.

- Jeg har tænkt over det, og synes afgørelsen fra Ankestyrelsen er en sejr for mig. Afgørelsen er truffet på baggrund af, at kommunen lover, at den vil lave en mere retfærdig og især gennemskuelig tilskudsmodel, og det var hele målet med min klage over fordelingen af tilskuddene, siger han.

Frederikshavn Kommune skriver således 4. april 2022 i dens redegørelse til Ankestyrelsen:

- Frederikshavn Kommune har i dette forår sat gang i et arbejde med at se på haltilskudsområdet endnu en gang med et ønske om at fastholde et lige serviceniveau over for borgerne og samtidig opnå større gennemskuelighed og ensartethed for de selvejende institutioner i forhold til, hvilket tilskud de vil forvente at kunne få.

Baggrunden for Christian Bangs klage til ankestyrelsen var, at Frederikshavn Kommune ikke kunne oplyse Christian Bang om hvilke kriterier tilskuddene blev givet efter. Der var for eksempel stor forskel på tilskuddene fra hal til hal, og tildelingen afhæng også af, hvad der var tradition for i de tidligere Skagen Frederikshavn og Sæby Kommuner.

- Kommunen forklarer Ankelstyrelsen, at de arbejder med fire forskellige tilskudstyper alt afhængig efter om der er tale om et kommunalt kraftcenter, et hovedbycenter, et lokalsamfundcenter eller enkeltstående haller og institutioner, og jeg og andre vil holde godt øje med om, de holder det, der bliver lagt op til, siger Christian Bang.

– Hovedby-centre: Et hovedby-center skal sikre lokal forenings- og aktivitetsudvikling og har større regionale og lokale samt mindre nationale begivenheder som mål. Der vil være et hovedby-center i hhv. Sæby og Skagen. Et hovedby-center kan bestå af et samarbejde mellem flere selvejende institutioner, der samlet løfter den kommunale opgave. Et hovedby-center skal fx sikre, at alle borgere/skoler har adgang til svømmehal inden for en maksimal afstand på 40 km. Tilskudstype 3 - Lokalsamfundscentre skal sikre, at der også i lokalsamfundene uden for hovedbyerne er adgang til idræts- og foreningsfaciliteter i rimelig afstand for borgerne.

Lokalsamfundscentre skal sikre, at der også i lokalsamfundene uden for hovedbyerne er adgang til idræts- og foreningsfaciliteter i rimelig afstand for borgerne. Tilskudstype 4 Enkeltstående haller eller institutioner kan bidrage til at sikre ekstra kapacitet i et specifikt lokalområde eller til en specifik aktivitet uafhængigt af geografi i øvrigt. Den enkeltsående hal/institution kan løfte kommunens opgave i forhold til en særlig indsats og skal bidrage til at huse lokale foreningers aktivitet i videst mulige omfang

Peter Laigaard, formand for Kultur og Fritidsudvalget: Jeg har på udvalgets vegne en ambition om, vi lander nye modeller både på halområdet og frederikshavnerordningen, der nyder bred politisk opbakning. Foto: Laura Guldhammer

Peter Laigaard (Kons.) er formand for Kultur- og Fritidsudvalget og er glad for afgørelsen fra Ankestyrelsen. Han siger:

- I en retsstat er den enhver beskåret at enten klage og/eller prøve sin sag. Jeg er utrolig glad, ikke mindst på vores forvaltnings vegne, som har pligt til at påpege, hvis vi politikere vil vedtage noget som strider mod loven, at det ikke har været tilfældet. Men det er også godt at vide at vi i Frederikshavn Kommune overholder loven, uanset om man er tilfreds eller ej med beslutningerne, som vi politikerne træffer, og hvor mange hensyn skal tages i betragtning.

Kultur- og Fritidsudvalget har ifølge formanden arbejdet med hele området siden 1. Januar 2022.

- Jeg har på udvalgets vegne en ambition om, vi lander nye modeller både på halområdet og frederikshavnerordningen, der nyder bred politisk opbakning. Men ting tager tid - djævlen ligger nemlig i detaljen kan jeg garantere.