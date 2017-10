Claus Thorø tilstår millionbedrageri

HJØRRING: Straffesagen mod den tidligere ejer af Thorø-rengøringskoncernen Claus Thorø endte tirsdag før planlagt, da Claus Thorø tilstod bedrageri for knap seks millioner kroner over for Spar Nord Bank.

- Jeg har brug for at komme videre med mit liv, siger en dybt berørt Claus Thorø om tilståelsen.

Bedrageriet kostede Claus Thorø to år og tre måneders fængsel.

Læs også: Thorø tiltalt for millionbedrageri

Seks års ventetid

Men han skal umiddelbart kun afsone de tre måneder, idet han undgår den resterende fængselsstraf på betingelse af god opførsel i to år og en samfundstjeneste på 300 timer.

Retten har i sin strafudmåling lagt vægt på, at der er tale om et groft tilfælde af bedrageri med et stort beløb, forklarede retsformanden ved domsafsigelsen.

Når en en stor del af fængselsstraffen alligevel blev gjort betinget, så skyldes det, at der gik urimelig lang tid - to år - fra Claus Thorø blev meldt til politiet, til han første gang blev afhørt og sigtet.

Og der gik seks år fra, han begik bedrageriet, til straffesagen gik i gang.

Bedrageriet foregik ved, at Claus Thorø i 2010 fabrikerede falske fakturer, som viste, at Forsvarets Materielkommando i Hjørring skyldte ham seks millioner kroner.

Med de falske fakturaer som sikkerhed fik han i 2011 en kredit på seks millioner kroner hos Spar Nord.

- Vi manglede likviditet til lønninger. Vi var vokset for stærkt, og jeg tænkte ikke over, at det, jeg gjorde, var ulovligt, siger Claus Thorø.

Thorø modtog dommen

Claus Thorø og en tidligere direktør i rengøringskoncernen blev samtidig frikendt for bedrageri over for Jyske Bank for op imod 30 millioner kroner, der var sagens andet tiltalepunkt.

Det var specialanklager Mette Vestergaard selv, der havde påstået Thorø og hans tidligere direktør frikendt, da der ifølge Anklagemyndigheden ikke var udsigt til, at de to kunne blive dømt i dette forhold.

Claus Thorø modtog dommen, mens Anklagemyndigheden har 14 dage til at overveje en anke af strafudmålingen til landsretten i.

Alle tilfredse med dommen

Claus Thorøs forsvarer, advokat Jens Christian Christensen, var tilfreds med dommen, som fulgte hans påstand under proceduren.

Også Mette Vestergaard erklærede sig tilfreds med dommen.

Hun havde krævet tre års fængsel til Claus Thorø, men var åben over for, at en del af straffen kunne gøres betinget.