Coach Tina Knudsen hjælper imod ondt i sjælen

SÆBY: Midt ude på landet, hvor kornet bølger, fuglene synger og det er lettere at trække vejret dybt, bor coach Tina Knudsen.

Oprindelig kommer hun fra Hvidovre - vest for København, har været selvstændig coach siden 2009, og i 2013 købte hun og hendes mand huset uden for Understed. selvstændig siden 2009 - unge, angst depression udd og kriminalforsord kbh

Unge i krise

- Jeg er uddannet psykoterapeut, og jeg har også en Master i NLP. Det betyder Neuro-lingvistisk programmering - terapi, baseret på, at sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme tanker og adfærd. Man kan man opnå mål inden for personlig udvikling ved at bruge forskellige teknikker. Og jeg har mange otte års erfaring fra København med at hjælpe bl.a. utilpassede unge. Jeg har arbejdet i mange år i både FOA og HK i jobcentre i København med projekter med unge. Og da jeg flyttede til Vendsyssel, fik jeg en hel del projekter for Frederikshavn Kommune - igen med fokus på at hjælpe unge mennesker, så de kunne træffe nye gode, frugtbare beslutninger, der kunne få dem videre med positivt indhold til et bedre liv, fortæller Tina Knudsen.

Sparet væk

Men så skulle Frederikshavn Kommune spare, og Tina Knudsen kunne ikke fortsætte sine projekter.

- Det var sørgeligt, at de vælger at spare på hjælp til unge. De er trods alt vores fremtid, og vi skal passe på dem og hjælpe dem, siger Tina Knudsen.

Ny kurs

I stedet besluttede hun sig for at blive selvstændig.

- Nu bruger jeg min psykoterapi, NLP og generelle erfaring fra mødet med mennesker, til at de kan komme i terapi hér hos mig. Og jeg oplever, at der rigtig mange, der har brug for terapi, så de kan komme videre og slippe af med angst, depression, og andre problemer, siger hun.

Klienterne kommer fra alle samfundslag, men det er især kvinder, der kommer.

- Det er selvfølgelig lidt en skam, for mænd kan bestemt have lige så mange problemer. Men jeg oplever desværre, at mænd er gode til at tale om det, siger hun.

Og hvordan behandler hun så det klienter, der søger hendes hjælp.

Skaber hurtigt tryghed

- Jeg starter med at spørge dem, hvad de tror, er deres problem. Som regel viser det sig hurtigt, at dét slet ikke er problemet, men en meget dybereliggende konflikt eller traume, der gør dem ulykkelige og miste overskuddet til at leve et godt liv. Først skal jeg gøre dem trygge, så de oplever at hér kan sige fortælle, hvad det skal være. Uden at blive sat i bås eller dømt. Hér bliver de accepteret og behøver ikke at undskylde for sig selv. Dét er der nemlig mange, der helt automatisk gør, fortæller Tina Rasmussen.

Det kan være svært ikke at hjælpe andre med at få et godt liv. Der kan gå tid, før man finder problemets kerne.

- Jo hurtige jeg kan få klientens fortrolighed, desto bedre kan jeg hjælpe. Og det er hjælp til selvhjælp. Et traume kan f.eks. være grunden til, at et menneske har ADHD. Og jeg må stole på min fagkundskab. Min fortolkning er, at hvis vi kan komme ind til problemets kerne, kan det vise sig, at klienten lider af post traumatisk stress syndrom, og så kan jeg hjælpe vedkommende med det som afsæt.

Mennesker skal hjælpes

Men hvorfor har hun uddannet sig til at hjælpe mennesker, der har "ondt i livet".

- Selv holder jeg af livet, og synes at det er en fantastisk gave. Og jeg holder meget af mennesker. Og uden i øvrigt at kende et givent menneske, kan jeg som regel se, at de kæmper med noget. Når de kommer her på klinikken, er det mit job at lære dem at kende, så jeg kan nå ind til kernen af problemet, få det identificeret og opløst. Så kan mennesket komme videre og få et godt liv, siger Tina Knudsen.

Samtidig er det et opløftende, livsbekræftende job.

- Jeg tænker tit på, dem, der kom til mig via mit arbejde på AOF. De havde en depression eller stor mangel på selvværd. Og så giver "systemet" dem fire uger, inden de skal ud i praktik. Det er du ikke rask nok til. Har du f.eks. en depression, kan det tage mange, mange måneder at komme igennem det og helskindet ud på den anden side. Hér skal du have professionel hjælp og ikke ud og opleve nederlag, fordi man ikke kan udfylde en praktik. Det får man ikke sin selvtillid tilbage af. Dér burde man f.eks. sende klienten i psykoterapi. Når du tænker anderledes om dig selv - ja, og om andre - er det først, du kan ændre din tilværelse. Nye tanker skaber nye handlemønstre - og så kan man nedbryde gamle handlemønstre og se en helt ny fremtid for sig. Dét har jeg har heldigvis oplevet hos mine klienter mange gange, og dét er dejligt at kunne hjælpe mennesker. Jeg har simpelthen verdens bedste job, slutter Tinas Knudsen.