Container brudt op: Haveudstyr for adskillige tusinde kroner stjålet

SÆBY/DRONNINGLUND:Hvis du en af de kommende dage bliver tilbudt en ualmindelig billig græstrimmer, en bilig robotplæneklipper eller hækkeklipper, så overvej lige et øjeblik at melde det til politiet.

Der kan nemlig være tale om tyvekoster.

For i et tidsrum mellem lørdag klokken 19.30 og søndag klokken 10 er der nemlig begået indbrud i en container hos Jem & Fix i Sæby.

- En hængelås på containeren er blevet brudt op, og en eller flere tyveknægte har stjålet et antal græstrimmere, flere robotplæneklippere, hækkeklippere, en del håndværktøj og batterier til udstyret, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Lokalpolitiet i Frederikshavn.

Han kan ikke sætte beløb på det stjålne, men der er tale om for adskillige tusinde kroner udstyr.

- Vi har ikke det endelige antal af stjålne genstande og kan derfor heller ikke sætte beløb på. Men tyvene må være ankommet enten med en trailer eller en større varevogn, så hvis nogen har set noget mistænkeligt i det nævnte tidsrum, så vil vi naturligvis gerne høre fra folk, siger Peter Skovbak.

En anden butik har også haft uindbudte gæster. Det skete lørdag morgen 04.43 og drejer sig om Imerco i Dronninglund. Her er et glasparti blevet knust, og der er stjålet et større antal Kay Bojesen figurer.

Umiddelbart tror politikommissæren ikke på en sammenhæng mellem de to indbrud.

- Det er ikke samme fremgangsmåde, og kosterne er noget forskellige, så mon ikke det er forskellige gerningsmænd, vurderer Peter Skovbak.