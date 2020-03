Corona-kuller: Rico løb 422 gange rundt om sit hus i Strandby

Kliktælleren viste 422 da Rico Eiersted endelig krydsede målstregen efter at have løbet lige så mange gange rundt om sin gule murstensvilla i Strandby.

Ruten var flad og startede ved målportalen i haven, gik forbi legehuset og bålpladsen og langs terrassen og bagsiden af huset, ind igennem garagen og ud og rundt forbi forsiden af huset, igennem indkørslen og ind i haven igen. En rute på 100 meter som blev tilbagelagt 422 gange.

- Jeg synes ikke det var så slemt. Jeg tænkte aldrig, at nu gider jeg ikke mere. jeg vidste jo, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste, hvor mange gange jeg skulle rundt, siger Rico Eiersted til NORDJYSKE.

Rico er normalt løbsarrangør af blandt andet Coast 2 Coast, og derfor havde han også lidt ekstra udstyr til at peppe omgivelserne lidt op. I haven havde han sat en målportal op, som kunne holde styr på tiden.

Og fordi løbeturen var så ensformig, havde Rico sørget for et afvekslende lydbillede.

- Radioen spillede i garagen og musikken kørte i haven, så der var lidt forskelligt for hjernen at koncentrere sig om. Men det handlede egentlig bare om at lukke sig inde og tøffe afsted, siger han.

Idéen til løbet var ikke Ricos egen, men en løbekammerats, som ligesom mange andre selv havde lavet en rute hjemme på matriklen.

- Vi har været en række, der har leget med og målt ruter op. Vi har løbet sammen hver for sig, og har støttet hjemløseavisen Hus Forbi, siger Rico Eiersted.

Fik ryddet garagen

Før Rico kunne gennemføre sit maraton på matriklen, var der dog nogle ting, han lige skulle have ordnet først.

- Min kone sagde, at hvis jeg skulle løbe forbi terassen, så skulle jeg altså lige nå at få fikset en halvmur, som trængte. Og for at kunne løbe igennem garagen, var jeg også nødt til at få ryddet op. Så der kom også lidt ekstra godt ud af at løbe, siger han.

Løbstiden endte på fire timer og niogtredive minutter, men det betyder ikke så meget for løbets eneste deltager.

- Tiden er ikke så vigtig. Jeg løb stille og roligt, og mine forældre kom da også lige forbi for at hilse og få en snak (på behørig afstand, selvfølgelig), siger Rico Eiersted.

For at holde styr på omgangene havde Rico anskaffet sig en kliktæller. Privatfoto.

Mangler fællesskabet

Rico arrangerer løb til dagligt, men i øjeblikket bliver det ikke til meget løb ude blandt andre entusiaster. Det har forsamlingsforbuddet sat en midlertidig stopper for.

- Jeg er bidt af at løbe, og jeg savner at komme afsted. Jeg bruger det at løbe, som andre bruger fodbold. Det er noget socialt, hvor vi sidder og hygger os i tredje halvleg, siger Rico Eiersted.

Derfor har han også været med til at arrangere et løb til ære for dronningen på hendes fødselsdag den 16. april.

4 the Queen-løbet er et online-løb, som man kan gennemføre hvor man nu er, og er man mere til at cykle, kan man også gøre det.

- Det handler om at få folk op ad stolene og ud og røre sig, og når vi ikke kan samles fysisk, så er det her det næstbedste, siger Rico Eiersted.