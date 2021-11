Coronasmitten stiger hastigt: Kommune indfører krisestab

FREDERIKSHAVN:Den nuværende situation med coronasmitte i Frederikshavn Kommune gør, at kommunen mandag besluttede at genindføre krisestaben.

Den skal løbende diskutere coronasituationen i Frederikshavn Kommune.

- Vi har valgt at indføre krisestaben, fordi incidenstallet er for højt. Det bliver ved med at stige, så nu har vi sagt, at vi skal have bedre styring og forhøjet kommunikation om coronasituationen i kommunen, lyder det fra borgmester Birgit S. Hansen (S).

Da Statens Serum Institut mandag kom med dets opdaterede smittetal i de danske kommuner, havde Frederikshavn Kommune et incidenstal på 441,9. Tirsdag 16. november var tallet 305,93.

Derfor er det ifølge borgmesteren nødvendigt, at krisestaben bliver oprettet, så smitteudviklingen ikke fortsætter i samme tempo.

- Det, der er anderledes i forhold til seneste vinter, er, at vi dengang i høj grad blev styret af anbefalinger fra myndigheder, styrelser og regeringen.

- Denne gang er det i større grad lokale vurderinger. Derfor er det vigtigt at indføre krisestaben, som kan have det koordinerende overblik og træffe hurtige beslutninger, siger Birgit S. Hansen.

Det er dog stadig op til de enkelte skoler og institutioner om de mange sociale arrangementer, som venter den kommende tid, skal holdes eller aflyses.

- Vi kommer ikke til at træffe beslutninger over hovedet på skoleområdet. Vi er klar til at drøfte problemstillinger med ledelsen, men i sidste ende bliver beslutningerne truffet lokalt, oplyser borgmesteren.

Krisestaben besluttede mandag, at den årlige nytårskur for kommunens medarbejdere skulle aflyses.