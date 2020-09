Coronavirus: Frederikshavn er gået i rødt

FREDERIKSHAVN:Smittetrykket stiger i Frederikshavn Kommune, som nu har haft 13 nye coronasmittede borgere inden for den seneste uge. Kommunen er dermed kommet i kategorien rød, som Sundhedsstyrelsen sætter særligt fokus på.

Vær med til at bryde smittekæden Det er vigtigt, at alle overholder Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer: · Vask hænder tit (eller brug håndsprit) · Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder · Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt · Vær opmærksom på rengøring, både hjemme og på din arbejdsplads · Hold afstand - bed andre om at tage hensyn Du kan bidrage yderligere ved at installere den nye app: Smitte|stop. Du er anonym, og ved hjælp af din mobils kontakt med andre mobile enheder via Bluetooth kan du få besked, hvis du har været i nærheden af en person, som viser sig at være smittet med COVID-19. Herefter kan du blive testet, og på den måde kan man tidligt opspore evt. smitte. VIS MERE

Krisestaben i Frederikshavn Kommune trådte fredag eftermiddag sammen, da Frederikshavn blev en del af landets ”røde kommuner” grundet et højt smittetryk. Den seneste uge er 13 borgere i kommunen konstateret smittede med coronavirus, hvorfor borgmesteren nu opfordrer alle borgere til at tage særlige hensyn.

Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er enormt vigtigt, at alle overholder alle retningslinjerne – vi giver ikke hånd, vi holder afstand, vi spritter af og vi holder os hjemme, når vi er syge. Smitten er spredt nu, så det gælder om at overholde alle retningslinjerne, så vi forhindrer yderligere smittespredning, siger borgmester Birgit S. Hansen.

Krisestaben følger udviklingen af smittespredningen henover weekenden og mødes ved behov for at diskutere, om og hvilke tiltag, der yderligere skal tages.

- Det her minder os om, at coronakrisen ikke er overstået. Ingen områder eller personer er fritaget. Derfor er det nu, vi skal handle. For det er lige nu, at vi har muligheden for at bremse smitten. Det gør vi ved at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Gør vi ikke det, kan konsekvenserne være alvorlige, siger Birgit S. Hansen.